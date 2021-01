"Un retour de Benzema en sélection ? Ce serait une bonne nouvelle"

"Je suis content de pouvoir jouer. On affronte un bon adversaire et il va falloir faire un grand match", a confié Zinedine Zidane en conférence de presse concernant la demi-finale de Supercoupe.

Alors que Luka Jovic devrait retourner à Francfort dans les prochaines heures, Zinedine Zidane a évoqué la situation du Serbe à Madrid : "S'il n’est pas ici c'est parce qu’il est blessé. On ne m’a rien dit d'autre pour le moment. On verra."

"On l’a recruté car c’est un attaquant qui marque des buts et c’est ce que nous voulons de lui. Il avait 21 ans et il est encore jeune. Il n’a pas eu de chance car il a eu des difficultés d’adaptation, des blessures... ce n’est pas facile. Il doit apprendre", a notamment ajouté Zidane sur le cas Luka Jovic.

Taclé par le président de la Liga, Javier Tebas, il y a quelques heures après s'être plaint de la gestion de la Liga lors du match du Real Madrid contre Osasuna le week-end dernier, l'entraîneur français a préféré tourner la page.

"Seul le match de demain m’intéresse. Ce que les gens disent ne m’importe pas. J’ai dit ce que j’ai dit l’autre jour car je le pensais. Ce n’était pas une excuse ou quoi que ce soit d'autre, c’était une évidence", explique-t-il.

Enfin, Zidane a notamment commenté les déclarations de Michel Moulin, concernant un possible retour de Karim Benzema en équipe de France. Avec un grand sourire, Zidane s'est contenté de dire qu'il s'agirait d'une "très bonne nouvelle".