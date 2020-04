Un retour de Neto à Valence est-il possible ?

L'avenir de Neto est une inconnue. Le gardien de but brésilien n'a pas vraiment eu d'opportunité de prouver qu'il pouvait apporter de la concurrence dans la hiérarchie des gardiens du Barça.

Le gardien avait rejoint Barcelone en échange d'une arrivée de Jasper Cillessen à Valence. Cependant, son homologue néerlandais n'a pas non plus brillé cette saison à Mestalla.

Raison pour laquelle les rumeurs indiquent que Valence ne s'opposerait pas à un retour de Neto si le joueur brésilien décide de faire ses valises et de quitter la Catalogne cet été.

Le Brésilien ne serait pas non plus contre un retour dans son ancien club si on en croit les informations de 'Superdeporte' après ne pas avoir réussi à entrer en concurrence avec ter Stegen.

Avec une Copa América qui se jouera la saison prochaine, Neto fera tout pour faire partie de la sélection brésilienne mais devra retrouver un rôle de titulaire pour convaincre son sélectionneur.