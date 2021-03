Un retour du public en Espagne au mois d'avril envisagé

Cela fait maintenant plus d'un an que le football professionnel espagnol vit sans public dans ses stades. Depuis le début de la pandémie, les stades sont vides en Espagne.

Mais le président de la Liga, Javier Tebas, a redonné le sourire à des milliers de supporters espagnols ce mercredi en confiant qu'il espérait pouvoir autoriser le retour du public au mois d'avril.

"Si les circonstances sont données, oui, nous sommes prêts, nous l'aurions été il y a des mois, mais il y a des circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Nous avons appris, et nous espérons qu'au cours de la troisième semaine d'avril, nous pourrons commencer à avoir un pourcentage dans les stades", a assuré Javier Tebas dans des propos transmis par la 'Cadena SER'.

Le programme 'El Larguero' de la 'SER' va même plus loin et assure qu'il devrait y avoir du public au sein de la Cartuja de Séville pour les finales de la Coupe du Roi, celle qui se jouera entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, puis celle entre l'Athletic et le FC Barcelone, si l'évolution de la pandémie en Espagne le permet.

Le journaliste de la radio espagnole citée, Manu Carreño, rapporte que l'idée serait d'occuper entre 20 et 25% du stade de Séville. En revanche, il s'agirait de déplacement local, et des déplacements en provenance du Pays Basque ne seraient pas autorisés.

Pour le moment, la RFEF (Fédération Espagnole) n'a pas donné plus d'informations, mais a confirmé avoir convoqué ce jeudi les deux finalistes de la finale 2020 (Athletic et Real Sociedad) qui aura lieu le 3 avril.