Un sénateur nigérian serait prêt à racheter Arsenal

Arsenal pourrait bien changer de propriétaire dans les prochains mois. Actuellement détenu par Stan Kroenke, le sénateur nigérian Orji Uzor Kalu a annoncé sur son Twitter vouloir racheter 35% des actions du club.

Il souhaite "ramener le club en Champions League" et que le club remporte de nouveaux trophées.

Our success with Enyimba FC btw 2000-2007 has continuously increased my passion for football. As the pillar of sports in Africa,I am considering an investment in football & I will buy 35 percent stake in Arsenal FC @Arsenal. Our target is to lift the Champions League & EPL... pic.twitter.com/MdRCUDoefe