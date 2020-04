Un seul joueur du Real Madrid fait mieux qu'Odegaard

L'avenir d'Odegaard est lié au Real Madrid, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2023. Au cours de ces derniers mois, le Norvégien a été l'une des plus grandes révélations de Liga.

Par ailleurs, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, pense que le jeune prodige peut venir s'intégrer dans son projet de rêve, qui pourrait voir le jour en 2022.

'Deportes Cuatro' rapproche, ce mardi, que le club madrilène a pris la décision de la laisser évoluer dans les rangs de la Real Sociedad, au moins une saison de plus.

Mais le club espagnol se frotte déjà les mains, notamment en raison de ses statistiques en cet exercice 2019-20.

Le jeune joueur de 21 ans a disputé 28 rencontres, avant la suspension du championnat causée par la crise du coronavirus, il a inscrit six buts et délivrés huit passes décisives, ce qui le place à la hauteur d'un certain Karim Benzema, au Real Madrid.

Au Bernabéu, l'international allemand Kroos le suit de près, lui qui cumule cinq buts et huit passes décisives à son actif.

En ce qui concerne le Français, Benzema est l'auteur de 19 buts et neufs passes décisives. Ni Hazard, Vinicius, Bale ou encore Rodrygo font mieux que le propre Odegaard.