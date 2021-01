"Un transfert à Naples est la priorité pour Bakayoko"

La préférence de Tiemoue Bakayoko est de rester à Naples plutôt que de retourner à Chelsea lorsque son prêt prendra fin cet été. Le milieu de terrain a rejoint Chelsea en 2017, alors qu'il venait d'être champion de France avec l'AS Monaco et demi-finaliste de la Ligue des champions, mais le milieu de terrain français n'a jamais réussi à s'imposer chez les Blues. Son séjour à Londres a d'ailleurs coupé court puisqu'il a été rapidement prêté.

Le club de Naples est sixième de la Serie A et se bat pour se frayer un chemin dans la course au titre. Leurs perspectives ont été renforcées par une victoire 2-1 à l'Udinese dimanche, grâce à un but vainqueur dans les dernières minutes de Bakayoko - son premier but pour les Partenopei. L’agent du joueur n’a pas tardé à parler de l’international français et a déclaré que l’objectif était de rester en Italie avec Naples pour son poulain.

"Il est très heureux de marquer son premier but pour le club, cela faisait longtemps qu’il n’avait pas marqué", a déclaré son frère et agent Abdoulaye Bakayoko à 'Radio Marte'. "Le but a renforcé sa confiance; il veut toujours aider l'équipe". Des pourparlers n’ont pas encore eu lieu avec Naples ou Chelsea sur l’avenir du joueur de 26 ans, mais son agent estime que tout est en place pour forger une carrière là où il se trouve actuellement.

"Il est trop tôt pour en parler (un transfert permanent), il y a beaucoup de choses à prendre en compte", a déclaré le représentant du joueur. "Il est prêté jusqu'à la fin de la saison et il n'a pas encore parlé au club, mais rester à Naples serait une belle opportunité, donc nous verrons. Il a joué dans de nombreux clubs, mais il est heureux à Naples. Les résultats sont là et ce club serait une option idéale pour l'avenir".

"Napoli est un prétendant au titre; une fin positive est dans l’intérêt de tous. Naples sera sa priorité en juin", a conclu l'agent de Tiémoué Bakayoko. Naples compte neuf points de retard sur le leader de la Serie A, l'AC Milan, bien qu'il ait un match en moins. L'équipe de Gennaro Gattuso participera à la Coppa Italia à domicile contre Empoli mercredi, avant d'accueillir la Fiorentina au Stadio San Paolo en Serie A dimanche.