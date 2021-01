"Je veux toujours le meilleur pour Arsenal"

L'ancien entraineur d'Arsenal, Unai Emery, s'est livré sur son passage au club, plus d'un an après son départ de l'Emirates Stadium, déclarant qu'il n’avait que des bons souvenirs de son séjour dans le nord de Londres.

L'Espagnol a connu une période de 18 mois et a eu la lourde tâche de succéder à Arsène Wenger chez les Gunners et a révélé qu'il suivait toujours l’actualité du club avec l’envie de voir du succès chez les Londoniens

Arrivé du Paris Saint-Germain, où il n’avait pas réussi à imposer sa patte en 2018, l’ancien coach du FC Séville avait amené Arsenal jusqu’à la cinquième de Premier League mais surtout une finale de Ligue Europa perdue face aux voisins de Chelsea à Bakou. Après douze mois plutôt réussis, Emery s’était vu montrer la porte de la sortie suite à une série de sept matches sans victoire avec comme point d’orgue le revers contre l’Eintracht Francfort en novembre 2019.

Resté huit mois sans club, Emery est revenu sur un banc l'été dernier avec Villarreal, où il a relancé sa carrière avec un nouveau record de club de 19 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, le prenant quatrième de la Liga.

Plus d’un an après son départ des Gunners, Emery n’a aucune rancune et est plutôt nostalgiques de ses mois londoniens et s’est confié sur son successeur Mikel Arteta.

"J'ai été à Arsenal pendant un an et demi et la première année, je pense, a été une très bonne saison, a déclaré Emery à Football London. Nous avons atteint la finale de la Ligue Europa, nous avons été jusqu’au dernier moment dans la lutte pour le Big Four en Premier League."

"Je pense que quand j'étais là-bas, nous avons retrouvé beaucoup de confiance pour le club et les supporters et pour les joueurs. Je pense que nous avons bien terminé cette première saison. J'étais très heureux, j’aimais ça et je travaillais très bien. Le club m'a soutenu et j'étais content des joueurs, de l'ambiance et des supporters."

"Mais lors des six mois de ma deuxième année, je pense que nous avons pris des décisions qui n’étaient pas bonnes pour le club et j’ai été remercié en novembre. Quand les résultats étaient un peu mauvais, la situation a changé, mais ma première année à Arsenal, je me souviens de beaucoup de choses positives, en marge de la même manière."

"J’ai aimé être entraîneur d’Arsenal et je suis très reconnaissant pour ce moment que j’ai vécu à Arsenal. Pour moi, ce n’est pas négatif, c’était une expérience positive. Après mon départ, le premier mois n'a pas été facile pour moi car je ne savais pas quoi faire de mes journées mais maintenant je suis très reconnaissant envers les propriétaires, le club, les supporters, les joueurs et les salariés."

"Les résultats vers la fin étaient le principal problème, mais pour moi c’était une expérience positive et je suis reconnaissant à Arsenal pour cette opportunité. C'est le football. Maintenant, je veux le meilleur pour Arsenal et Mikel Arteta, les supporters et tout le monde dans le club."