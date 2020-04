Unai Emery prêt à faire son retour en Liga

Depuis son départ du FC Séville pour rejoindre le Paris Saint-Germain en 2016, l'entraîneur Unai Emery n'a plus remis un pied en Liga, puisqu'il avait rejoint Arsenal après son aventure parisienne.

Limogé par les Gunners en milieu de saison puis remplacé par Mikel Arteta, Unai Emery a pris du temps pour lui mais a confié pour 'Eurosport' qu'il était prêt à faire son retour.

"Je suis ouvert pour entraîneur. En Espagne, en Angleterre, en Italie, en France... Mais si vous me demandez où je pense que je pourrais aller, je crois que je suis plus proche de la Liga", a annoncé l'entraîneur.

"Après quatre ans à l'étranger, c'est une bonne possibilité de retourner en Espagne et j'ai envie, je veux affronter cette possibilité. Le premier objectif est de revenir la saison prochaine, mais si je ne trouve rien qui puisse me ravir ou me toucher, j'attendrais", a-t-il expliqué.

Il assure qu'il regarde beaucoup de football pour s'améliorer : "Je regarde beaucoup de matches, de différents types d'équipes, comment ils jouent. J'essaie de m'améliorer. Je lis, j'écris, j'actualise certaines choses personnelles. J'essaie d'utiliser cette période pour voir comment je peux améliorer ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, essayer de sortir de cette trêve en étant prêt et plus affûté."