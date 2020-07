Unai Emery veut gagner un titre avec Villarreal

Pour son retour en compétition européenne, Villarreal a décidé de faire un changement d'entraîneur et de recruter le grand spécial de l'Europa League : Unai Emery.

Le club a signé l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain pour trois saisons et espère pouvoir confirmer son retour après une grande saison cette année en Liga.

Présenté par le club de Villarreal ce mardi, Unai Emery a affiché ses ambitions et assure qu'il aimerait pouvoir remporter un titre avec le sous-marin jaune.

"Venir à Villarreal est quelque chose qui me remplit de joie. C'est un projet admirable et stable et pour moi c'est un défi de continuer à donner du prestige à ce club. J'espère pouvoir aider et apprécier le chemin que nous allons faire ensemble", a commencé Emery.

"J'ai réalisé des choses et je veux continuer, mais le plus important est de profiter du voyage. Je me sens comme faisant partie de cette maison, je me suis toujours senti bien traité et j'ai hâte de relever ce défi. Les rêves sont gratuits et je rêve d'obtenir un titre dans un projet qui me passionne, comme celui de Villarreal", a-t-il conclu.