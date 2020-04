Une ancienne piste du Barça ciblée par Séville

Le 'Estadio Deportivo' assure que le Talles Magno serait dans le radar du FC Seville pour la prochaine saison. Le jeune attaquant, qui n'a que 17 ans, est une vieille connaissance du club blaugrana.

Incognito avant janvier, l'attaquant a été lié au Barça pendant le mercato hivernal. La raison de cet intérêt n'est autre que la comparaison que beaucoup ont faite de Talles Magno avec Neymar, en raison de sa puissance et de son impertinence sur le terrain.

Malgré son jeune âge, l'ailier gauche de Rio de Janeiro a déjà fait ses débuts avec la première équipe, inscrivant deux buts en 22 matches officiels.

Cette saison, il a joué 530 minutes en sept matches, dont six en tant que titulaire. De plus, il a pu fournir une assistance sur le but. Il a un contrat avec son équipe jusqu'à la mi-2021.