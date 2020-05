Une attaque de rêve pour 2021

Le Real Madrid a dans ses rangs un bon nombre de jeunes attaquants qui se battent pour se faire une place, comme c'est le cas de Vinicius Junior ou Rodrygo Goes, mais le club a besoin de superstars et de titulaires indiscutables pour se renouveler.

La première pierre qui a été posée pour construire cette attaque fut l'arrivée d'Eden Hazard, considéré comme le premier "galactique" acheté depuis bien longtemps. À l'évidence, le Belge n'a pas eu l'occasion de s'imposer cette saison en raison de nombreuses blessures mais reste l'un des meilleurs du monde à son poste.

À Madrid, la direction n'a aucun doute sur le fait qu'Hazard deviendra un leader lorsqu'il sera remis de ses blessures et qu'il se sera habitué au football espagnol. Cependant, le plan de Florentino Perez est d'apporter de l'aide à Hazard en attaque.

Et selon les informations de 'AS', le projet osé du Real Madrid serait de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland sur les deux prochains étés afin de pouvoir composer une attaque de rêve et remplacer le vide créé par le départ de Cristiano Ronaldo.

Le joueur du PSG termine son contrat en 2022 et n'a toujours pas prolongé pour le moment, un fait qui laisse penser le Real Madrid qu'il réussira à recruter le joueur dès l'été prochain, date à laquelle le club parisien devra le vendre s'il souhaite récupérer une grosse somme d'argent avant la fin de son contrat.

Et puis, il y a Erling Haaland. La grande découverte européenne fait rêver tout le monde depuis son arrivée au Borussia Dortmund et a de nouveau fait parler de lui ce week-end en devenant le premier buteur de la reprise du football après sa suspension en raison du Covid-19.

Le club merengue voudrait recruter le joueur norvégien rapidement et devrait le faire en 2021. Sa clause libératoire s'élèvera à 75 millions d'euros et le Real Madrid pourrait ainsi le faire venir et avoir une attaque d'une moyenne d'âge de 24.3 ans pour commencer la saison 2021-2022. De quoi faire rêver les supporters.