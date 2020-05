Une bonne chose de revenir contre l'éternel rival

Schalke 04 n'a pas peur d'affronter le Borussia Dortmund samedi prochain, bien au contraire. Les joueurs considèrent que c'est une grande opportunité de commencer fort.

"Revenir à froid, c'est la même chose pour tout le monde et il faut l'acccepter. Nous avons, je pense, optimisé le temps de la trêve. Nous avons un grand avantage, ce n'est pas n'importe quel match, mais le derby de la Ruhr", a déclaré Wagner. "Cela apporte une plus à la concentration. C'est dommage que nous devions jouer sans public mais pour nous, ça reste le match le plus important de la saison", a-t-il ajouté.

"C'est comme si nous revenions de la trêve estivale et que nous devions jouer après une seule semaine d'entraînement. Lors des matches de préparations, après une longue période d'arrêt, les joueurs manquent de fraîcheur. Pour le moment, tout est beaucoup trop théroique. Ce sera intéressant de voir comment tout va fonctionner", a conclu Wagner.