Une bonne nouvelle pour les Spurs

Harry Kane s'est blessé en début d'année, une blessure qui prive le joueur d'aider son équipe au pire moment. En effet, les Spurs vivent une campagne assez difficile, malgré l'arrivée de Mourinho sur le banc de l'équipe, les choses ne semblent pas s'améliorer, bien au contraire.

Tottenham s'est fait éliminer de la Ligue des Champions par Leipzig, finaliste l'an dernier, l'équipe est tombée en huitièmes de finale cette année. Un vrai coup dur pour les supporters des Spurs.

Mais tout n'est pas noir, ce mardi, Harry Kane, l'un des nombreux blessés de l'équipe, a donné de ses nouvelles, et le buteur est optimiste quant à son retour à la compétition.

"Je ne suis plus très loin (de la guérison). J’espère normalement être de retour avec l’équipe d’ici deux à trois semaines. Je fais à peu près tout. Maintenant il s’agit de développer ma forme physique » a-t-il déclaré."

Harry Kane estime qu’il travaille bien malgré les problèmes liés à la crise sanitaire causée par le COV-19 : "Je suis à un bon stade maintenant et je travaille dur, je fais beaucoup de récupération, beaucoup de rééducation et j’attends juste de voir ce qui se passera pour la saison. A part ça, ma famille va bien. De toute évidence, tout le monde pense au coronavirus en ce moment et c’est le moment d’être ensemble, de rester en sécurité et j’espère que tout ira bien." a-t-il ajouté.