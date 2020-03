Une célébration à la Cristiano Ronaldo pour Vinicius

Vinicius Junior a joué les Cristiano Ronaldo, au moins en terme de célébration. Le jeune brésilien a profité de la présence du Portugais dans le stade pour lui rendre hommage.

L'international brésilien a ouvert le score à la 71e minute de la rencontre à l'aide d'un petit coup de pouce, ou de pied, de Piqué. Son premier but en Clásico pour le joueur du Real Madrid.

Un premier but contre le Barça sous les yeux du buteur légendaire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Le match de la Juve contre l'Inter ayant été reporté, CR7 en a profité pour assister au Clásico.

Un invité de luxe pour lequel Vinicius a célébré. Lors de son but, Vinicius s'est rendu vers le poteau de corner en sautant et en se retournant tout en écartant les bras. Célébration made in Cristiano pour un Vinicius qui a vécu "sa plus belle nuit avec le Real Madrid".