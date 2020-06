Une Coppa pour se remettre dans le bain

L'Inter Milan est toujours en course pour le titre de Serie A mais a tout de même pris un retard important, lui qui avait arrêté le football avant le confinement avec une défaite contre la Juventus Turin.

À 12 journées de la fin du championnat, dont un match de retard sur la Lazio et la Juve, l'Inter Milan d'Antonio Conte se trouve à neuf points de retard sur les Bianconneri, leaders du classement.

Mais tout n'est pas perdu. En plus de pouvoir espérer, l'Inter Milan est toujours en course pour plusieurs compétitions, et aura ce soir l'occasion de décrocher un billet pour la finale de Coupe d'Italie.

Après la qualification de la Juve vendredi soir, l'Inter Milan de Lukaku et Lautaro affrontera le Napoli ce samedi. Mais là aussi, il faudra se rattraper, car c'est Naples qui avait remporté le match aller en février, au Giuseppe Meazza.