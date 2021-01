Une discussion avec Klopp a changé la vie de Lewandowski

Une conversation avec Klopp a changé la vie et la carrière de Lewandowski. L'attaquant du Bayern Munich a publié dans 'The Players Tribune' une colonne dans laquelle il donne son ressenti sur ce qu'il a accompli jusqu'à présent et où il évoque cette conversation. Il s'est également montré surpris par autant de prix reçus.

Quand il évoluait à Dortmund, l'entraîneur le mettait au défi de marquer 10 buts à l'entraînement ou de lui donner 50 euros : " Les premières semaines, je devais quasiment tout le temps payer. Il riait. Mais après quelques mois, les rôles se sont inversés, c'est moi qui gagnais de l'argent".

"Aujourd'hui, je me rends compte que cette conversation avec Jürgen, j'aurais aimé l'avoir eue avec mon père. Une de ces conversations que je n'ai pas pu avoir pendant de longues, très longues années. Je pourrais parler de n'importe quoi avec Jürgen. Je pouvais me confier à lui. C'est un chef de famille et il ressent beaucoup d'empathie pour ce que accomplissez dabns votre vie privée", a-t-il déclaré.

"Quand je regarde tout ce que j'ai accompli dans ma vie, quand ce filme se joue dans ma tête, je me rends compte de la chance que j'ai eue. Vous ne gagnez pas des titres tout seul. Pour chaque trophée soulevé, j'avais des coéquipiers qui m'ont aidé à m'améliorer", a-t-il ajouté.