Une élimination en 8e de finale mettrait fin à une très longue série barcelonaise

Après la lourde défaite (1-4) de mardi au Camp Nou contre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone est à deux doigts d'être éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois en 13 saisons consécutives.

La dernière fois que les Catalans sont restés bloqués à la porte des quarts de finale en Europe, c'était lors de la saison 2006-07, avec l'entraîneur Frank Rijkaard sur le banc. À l'époque, le Barça s'était fait sortir par Liverpool sur la règle des buts à l'extérieur après un score cumulé de 2-2.

Mais en huitième de finale de la compétition de cette année, le Barça devra remonter un 1-4 à Paris s'il veut continuer sur sa lancée et atteindre les quarts de finale pour la 14e saison consécutive.

Durant cette période, l'équipe catalane a connu sa meilleure saison en Ligue des champions, remportant le trophée à trois reprises en 2008-2009 (avant de remporter le sextuplé), en 2010-2011 et en 2014-2015, où elle a encore réussi un triplé.

Toutefois, lors des dernières éditions de la Ligue des champions, le FC Barcelone a pris l'habitude de perdre plutôt que de gagner et, en outre, il a été éliminé à plusieurs reprises de la compétition avec des scores élevés.

En plus de la défaite du PSG mardi, il y a eu les récentes débâcles européennes contre le Bayern Munich (2-8) en quarts de finale la saison dernière, contre Liverpool en 2018-19 (4-0) ou contre la Roma (3-0) en 2017-18.

Dans le cas de Liverpool et de Rome, les défaites ont eu lieu respectivement en demi-finale et en quart de finale retour, que les blaugranas ont atteint après avoir battu leurs adversaires à l'aller : 3-0 contre l'équipe anglaise au Camp Nou et 4-1 contre les Italiens.