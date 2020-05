Une énorme opportunité pour Mariano ?

Avec la blessure de Jovic, il y en a un qui peut être heureux : Mariano Díaz. L'attaquant n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, après son come-back à la Maison-Blanche, mais avec la blessure du Serbe, Zidane devrait lui accorder une nouvelle opportunité, comme il l'a déjà fait lors du Clásico, et l'ancien Lyonnais avait su saisir sa chance en inscrivant le deuxième but de la victoire merengue.

Zidane va certainement en avoir besoin de lui, car c'est son seul deuxième attaquant, et s'il veut remplacer Benzema, il n'aura que lui comme remplaçant. Avec la reprise de la Liga en juin, Mariano pourrait avoir plus de minutes, cette campagne il n'a joué que 35 minutes et a marqué un but très important contre Barcelone.

De plus, avec la nouvelle règle des cinq changements, il est plus que certain que Mariano Diaz aura une nouvelle opportunité de montrer à Zidane de quoi il est capable et qu'il mérite une place dans son effectif.

Le footballeur a toujours assuré que son intention est de rester et de se battre pour une place, malgré les rumeurs de départ, l’hispano-dominicain est souvent annoncé dans le viseur de la Roma et Séville.

Avant de négocier son possible départ du Santiago Bernabeu, Mariano aura une opportunité en or.