Une Ã©quipe se retire du Mondial des clubs Ã  cause de la Covid-19

Auckland City, champion d'Océanie, a confirmé à la FIFA son retrait de la Coupe du monde des clubs en raison des mesures sanitaires strictes du gouvernement néo-zélandais sur la sortie et à l'entrée sur le territoire, avec quarantaine et isolement prévus.

Les mesures imposées par la pandémie de COVID-19 rendent impossible la participation d'Auckland City à la compétition. Al-Duhail, l'adversaire du club néo-zéalandais, n'aura donc pas à jouer au premier tour.

L'équipe du Qatar débutera donc la compétition au deuxième tour. Le tirage au sort pour finaliser les rencontres aura lieu à Zurich le 19 janvier.

Comme le club l'indique dans un communiqué officiel sur son site web, les exigences des autorités néo-zélandaises en matière d'isolement et de quarantaine dépassent le mandat de la FIFA et sont impossibles à respecter pour l'équipe.

Ce retrait a également été repris par la FIFA, qui a publié la nouvelle par ses canaux officiels : "La FIFA a été informée par Auckland City que, en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures de quarantaine connexes exigées par les autorités néo-zélandaises, le club ne pourra pas participer à la Coupe du monde des clubs de la FIFA le mois prochain."

FIFA has today been informed by @AucklandCity_FC that, in light of the COVID-19 pandemic and related quarantine measures required by the New Zealand authorities, the club will be unable to participate in next month's FIFA Club World Cup



https://t.co/VMH1V0BM8R pic.twitter.com/Wt9utzViCk