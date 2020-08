"Une finale, il faut la gagner"

Le Paris Saint-Germain y a cru jusqu'au bout mais n'a pas réussi à mettre la main sur le trophée de la Ligue des champions, laissant le Bayern Munich décrocher sa sixième Champions League.

L'équipe parisienne était anéantie après la défaite contre les Allemands, mais le futur capitaine de l'équipe, Marquinhos, a analysé la défaite au micro de 'RMC Sport'.

"Une finale, il ne faut pas la jouer, il faut la gagner, et on n'a pas réussi. D'un autre côté, je pense qu'on est tous fiers de notre équipe. Personne ne croyait en notre parcours. Il faut être fiers d'être arrivé en finale, et avoir de la déception parce qu'on n'a pas gagné, parce qu'on veut toujours plus. C'est dans ce chemin qu'il faut continuer", a déclaré le défenseur parisien.

"C'est une finale, il y a beaucoup de tensions, ils ont joué avec leurs armes, nous avec nos armes. C'est une équipe qui a la possession, qui aime bien contrôler le match, qui attaque, qui joue vraiment très très haut. On n'a pas réussi à concrétiser. Le Bayern n'a pas trop créé non plus, même s'ils ont eu le contrôle du match. On a su bien défendre, mais ils ont marqué le but qui a fait la différence dans ce match.

Enfin, le joueur brésilien a pris la défense de ses attaquants, passés à côté de leur match : "Il ne faut pas tout mettre sur leur dos, on est une équipe, tout le monde a essayé de faire de son mieux."