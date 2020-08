Joshua Kimmich était le joueurs du Bayern munich à s'exprimer en conférence de presse, ce samedi, à Lisbonne. À 25 ans, il s'apprête à participer à sa première finale de Ligue des champions : "Nous avons une grande occasion à saisir. La génération qui nous a précédés (au club) a eu besoin d'un essai avant de remporter la C1. Nous, on voudrait y parvenir du premier coup. Dans un club, il n'y a pas un titre plus grand. Mais quand on était enfant, on était toujours heureux de voir ces matchs. Cette compétition est vraiment unique, l'hymne est magique, sur le terrain on sent que c'est quelque chose de très spécial."

Première finale pour le Bayern depuis 2013 face au Borussia Dortmund, Kimmich et ses coéquipier ne veulent pas se rater.