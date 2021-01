Une légende d'Arsenal agacée par la saga Mesut Ozil

La légende d'Arsenal, Ian Wright, admet être contrarié par la manière dont le cas Mesut Ozil a été géré dans nord de Londres. L'ex-légende des Gunners étant toujours d'avis qu'un champion du monde devrait être une partie importante des plans de Mikel Arteta.

Le manager de l'équipe londonienne a opté une approche en ce qui concerne sa star cette saison, en la mettant complètement à l'écart de l'équipe première. Ozil n'a pas joué le moindre match pour Arsenal depuis mars 2020 et il semblerait que son aventure au sein de l'équipe anglaise touche irrémédiablement à sa fin. Un transfert à Fenerbahce est envisagé au cours de la fenêtre de transfert actuelle. Et si aucun accord n'est conclu à ce stade, il deviendra libre de ses mouvements lors de la prochaine intersaison.

Wright est déçu de voir un joueur de cette qualité être expulsé par la porte arrière. L'ex-idole de Highbury affirmant qu'un géant de la Premier League qui a continué à peiner en 2020-2021 aurait dû trouver un rôle pour un actif aussi coûteux.

"C'est tellement triste, Mesut a besoin de jouer", a déclaré celui qui reste passionné par tout ce qui concerne Arsenal au podcast de Wrighty's House. "Quoi que les gens disent sur la façon dont il joue et ce qui s'est passé, je suis vraiment énervé contre les gens qui parlent continuellement de son argent. L'argent que nous lui avons payé. De l'argent qu'aucune personne sensée ne refusera. L'argent que pour lui et ses capacités à l'époque et ce qu'il était censé faire pour nous - il valait cela pour nous."

"Ok, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû, mais Mesut est tout à fait dans son droit de faire ce qu'il fait et ça me fait toujours mal de savoir que nous avons eu un joueur de ce calibre et de cette capacité et que nous n'avons pas été capable d'obtenir ce dont nous avons besoin pour lui. Nous n'avons pas été en mesure de le faire, quel que soit le manager, ils doivent le faire. Ils doivent également prendre cela en compte. Parce qu'avec cette capacité, il devrait jouer et j'espère qu'il pourra jouer."

Tout en évoquant les capacités d’Ozil, Wright a reconnu qu’Emile Smith Rowe, diplômé de l’académie, âgé de 20 ans, semble prêt à prendre la place de l’ancien international allemand en tant que numéro 10 créatif d’Arsenal. Wright a déclaré à Match of the Day: "Il a de la qualité [de Smith Rowe]. C'est un excellent joueur. Il est littéralement l'un des seuls joueurs de l'équipe à jouer dos au but".