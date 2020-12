Une légende d'Arsenal se paie Aubameyang : "Il n'apporte rien"

Pierre-Emerick Aubameyang a été atroce avec Arsenal cette saison, estime Paul Merson. Ce dernier accuse même l'attaquant gabonais de n'offrir "absolument rien" aux Gunners.

Après avoir signé un nouveau contrat lucratif, le capitaine du club de l'Emirates Stadium devait mener sa formation vers de nouvelles conquêtes et garnir le musée du club avec d'autres trophées. Il n'a cependant inscrit que quatre buts toutes compétitions confondues, dont deux lors de la campagne de Premier League qui a vu Arsenal multiplier les faux-pas et glisser dans la moitié inférieure du tableau.

Des interrogations ont été soulevées concernant l'état d'esprit d'Aubameyang après qu'il ait obtenu ce qu'il voulait de la part sa direction. D'un autre côté, son positionnement a aussi été remis en question puisqu'il est de nouveau exilé sur le flanc.

Merson admet que quelque chose doit changer dans le nord de Londres, avec trop de soi-disant stars sous-performantes pour une équipe des Gunners où plusieurs choix d'hommes ont été très contestables. "Arteta a du mal parce que ses joueurs préférés ne brillent plus cette saison et c'est un gros, gros problème", a déclaré l'ancienne star d'Arsenal Merson au 'Daily Star'. "Willian ne s'est pas du tout lancé et cela semble être un vrai flop. Et Pierre-Emerick Aubameyang a été atroce."

"Qu'apporte-t-il à l'équipe ? Absolument rien pour le moment, a-t-il ajouté. Vous avez besoin de grandes performances de la part de vos principaux joueurs lorsque les choses ne vont pas bien. Arsenal ne comprend pas cela. C’est une chose dangereuse. Aubameyang s'est-il trop détendu après avoir signé son contrat ? Lui seul peut répondre à cela. Mais il ne justifie pas l'argent qu'on lui verse "

Merson a aussi fortement déploré la mise à l'écart du seul champion du monde que compte cette formation : "Mesut Ozil ferait une différence dans cette équipe. Qui d'autre ont-ils pour trouver la solution et réaliser des passes comme lui le fait ? Je m'inquiète vraiment pour Arsenal en ce moment."

L'ex-international anglais se dit préoccupé, mais pas pour le poste d'Arteta : " Ne vous méprenez pas. Arteta est en sécurité. Ils n’apporteront aucun changement, donc je ne pense pas qu’il subisse autant de pression. Il est là pour le long terme. Mais au début de la saison, tout le monde disait:" Oh, c’est une bonne gestion que de laisser Ozil de côté ". Je pense que cela revient les hanter maintenant. Ils n'ont pas été très malins sur ce coup."