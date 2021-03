Une légende de l'Atlético ne veut pas voir Oblak partir

Miguel Reina, qui est un gardien légendaire des Colchoneros dans les années soixante-dix, a demandé à l'Atlético Madrid de ne pas vendre son gardien Jan Oblak.

"Je demande publiquement à l'Atlético de ne pas vendre Oblak. Comment vendre un gardien comme lui, qui vous donne des titres et n'en trouvera pas un autre comme lui. C'est incroyable. La façon dont il transmet la tranquillité à l'équipe. Oblak est le meilleur gardien de but de l'histoire de l'Atlético Madrid", a déclaré l'ancien gardien de but à 'Marca'.