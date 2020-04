Une légende de la Real voit Odegaard comme l'héritier de Modric

Roberto Lopez Ufarte n'est pas n'importe qui à la Real Sociedad. L'ancien international espagnol a encensé Martin Odegaard, qu'il voit comme l'héritier de Luka Modric très rapidement.

"Je pense qu'il a la tête à l'endroit et il sait pourquoi il est là : se montrer, démontrer le talent qu'il a, en attendant qu'il place se libère au Real Madrid. Modric devrait partir dans un an. Il doit forcément y penser, mais il est venu pour deux saisons. Qu'il le laisse, c'est autre chose, parce que le Real Madrid est l'équipe qui le paye en majorité", a-t-il expliqué.

"Il n'a pas seulement surpris les supporters de la Real et les entraîneurs, mais aussi ceux du Real Madrid et de l'Espagne. Il a toutes les qualités pour jouer au milieu de terrain. Une technique exquise, il sait toujours ce qu'il doit faire et quand donner le ballon, il est bon dans la récupération et la pression...", a ajouté Ufarte.

En attendant, Martin Odegaard devrait continuer une saison de plus avec la Real Sociedad, jusqu'en 2021.