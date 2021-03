Une légende de la Roma s'en prend à Pau López

Pau López a un détracteur de plus dans l'orbite de Rome. Il s'agit de l'ancien gardien du club romain Franco Tancredi, qui gardait les cages dans les années 80.

"Honnêtement, je ne l'aime pas. Un gardien de but doit avoir de la personnalité, il peut échouer dans deux ou trois matchs mais il doit donner à l'équipe 12 à 15 points par saison", a-t-il expliqué pour 'TMW'.

Tancredi a assuré qu'il n'était pas "contre les gardiens de but étrangers". "Mais vu qu'il y a tant de bons Italiens, je miserais sur Meret, qui est très puissant. Il est jeune et peut faire de bonnes choses pendant de nombreuses années", a-t-il insisté.

"Pau López a été étiqueté comme un grand gardien de but et c'est un gardien normal. Je ne sais pas s'il ne se sent pas bien, ou s'il y a d'autres raisons, il donne l'impression d'être très fragile et ce n'est pas bon dans les buts", a-t-il déclaré.