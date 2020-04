Une légende du foot anglais, Jimmy Greaves, hospitalisée

"Notre buteur record Jimmy Greaves est actuellement traité à l'hôpital. Nous sommes en contact avec sa famille et nous donnerons de ses nouvelles en temps voulu", ont indiqué les Spurs dans un communiqué, sans préciser si son hospitalisation avait un lien avec la pandémie de coronavirus.

Diminué depuis 2015 par un AVC, Jimmy Greaves a inscrit 357 buts entre 1957 et 1972 en première division anglaise --un record-- et reste également le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham avec 266 réalisations toutes compétitions confondues.

International anglais, il a fait partie de l'équipe championne du monde en 1966 où il a été titulaire en phase de groupe avant de perdre sa place sur blessure.

"Tout le monde au club envoie ses meilleurs voeux à Jimmy et à sa famille", a fait savoir Tottenham, qu'il a mené vers un sacre en Coupe des coupes (1963) et deux en FA Cup (1962 et 1967).

Longtemps meilleur buteur historique des cinq grands championnats européens, Greaves n'a été dépassé que récemment par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.