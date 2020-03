Une légende face à son passé

L’Anglais de 34 ans va recevoir Manchester United avec Derby County, le club de deuxième division où il évolue depuis l’été dernier.

Et il faut dire que Manchester United représente 13 années de sa vie : 5 titres de champion d’Angleterre, 1 Ligue des Champions, 1 Ligue Europa, 1 FA Cup, 4 League Cup ou encore 4 Community Shield.

Il s’est confié à la presse anglaise, en revenant sur son parcours avec les Red Devils. "Il y a eu de grands hauts et quelques bas. Quand tu as été à un endroit aussi longtemps et que tu regardes en arrière, les vieux coéquipiers et le staff, c’est forcément la partie principale de ma carrière. C’était réjouissant et c’est quelque chose dont je garde de grands souvenirs."

"Il y a bien sûr eu le moment où j’ai failli quitter le club, ce que je regrette. Il y a eu des bas, mais ils ne pèsent pas grand-chose à côté des hauts."

En 2010, Wayne Rooney avait formulé un transfer request et espérait rejoindre l’autre club de la ville, Manchester City. Une opération qui était finalement tombée à l'eau.

Wayne Rooney est également revenu sur le style Ferguson, avec lequel ses relations ont parfois été compliquées.

"Son management humain est le meilleur que j’ai vu. Je me rappelle toujours que, étant encore gamin, je me disputais à chaque mi-temps avec lui. Constamment. Je me rappelle avoir pensé : "pourquoi il ne me lâche pas ? Il y a des joueurs bien pires que moi sur le terrain". Mais plus tu vieillis, plus tu réalises ce qu’il faisait."

"Par exemple, il venait me crier dessus parce que je dribblais, ce que je ne fais pas vraiment... enfin, je dribblais plus qu’aujourd’hui à l’époque. Mais pour des joueurs comme Nani, cela trottait dans la tête et ils se disaient : "peut-être que je ne devrais pas autant dribbler". Mais si Sir Alex avait parlé à Nani comme il me parlait, il se serait mis à pleurer et n’aurait jamais pu revenir sur le terrain !"