Une minute de silence sera respectée avant les matchs de Liga en hommage à Maradona

Le président de la Liga, Javier Tebas, estime que les dirigeants du football doivent veiller à ce que des "figures" du football mondial comme Diego Armando Maradona, décédé mercredi, "connaissent une meilleure fin".

"Une partie très importante de l'histoire du football a disparu, l'un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde. C'est ainsi que nous nous souviendrons de lui", a déclaré Tebas avant de participer à San Mamés à une conférence organisée par l'Autorité basque de la Compétence (LEA/AVC) sur "le fair-play financier et les droits audiovisuels".

Pour Tebas, la carrière de la star argentine "doit nous donner une leçon de vie et de football" pour "apprendre que les dernières années de Maradona n'ont pas été la meilleure fin que tous ceux d'entre nous qui l'aiment comme footballeur auraient souhaité".

"Nous lui souhaitons le meilleur dans l'au-delà, au ciel, car il sera allé au ciel parce qu'il était une bonne personne, malgré tout ce qu'il a fait. Ce que nous, les dirigeants du football, devons faire, c'est nous assurer que toutes ces figures, ces footballeurs aient une meilleure fin", a-t-il réfléchi.

"Il y a quelque chose que nous avons mal fait dans le monde du football et du sport pour que ces choses se produisent", a-t-il approfondi dans son autocritique des dirigeants du football plus tôt dans la journée.

Tebas a confirmé que le week-end prochain, "une minute de silence" sera observée dans tous les stades de Liga en mémoire du "10", et que "peut-être que chaque club aura un hommage spécial".

"C'est normal de faire une minute de silence pour lui car il a joué dans notre championnat, il était l'un des meilleurs joueurs du monde et il mérite un hommage de notre part", a-t-il ajouté.

Tebas a également rappelé les années de splendeur maximale du génie argentin, dans la décennie des années 80 du siècle dernier : "Ceux d'entre nous qui sont fans de cette époque et passionnés de football, il est impossible de ne pas se souvenir des buts et des mouvements que Maradona a réalisés dans le football espagnol".

"À cette époque, quand j'étais jeune et étudiant, je me souviens de tout ce que faisait Maradona. Quand on est jeune et passionné de football, on s'intéresse uniquement à ce qui se passe sur le terrain et les choses que Maradona y a faites étaient formidables", a-t-il déclaré.