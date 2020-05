Une nouvelle aventure pour Rabiot en Premier League ?

Adrien Rabiot a beaucoup fait parler de lui lors des derniers jours en Italie après avoir été l'objet d'une polémique en étant rentré plus tard que tout le monde à Turin.

Le Français a pourtant nié les rumeurs italiennes qui affirmaient que le joueur était en grêve contre la baisse des salaires demandée par la direction du club.

Ce samedi, 'L'Équipe' rapporte que le Français pourrait quitter la Juve après une première saison compliquée à Turin. Avec peu de temps de jeu, le joueur pourrait accepter de partir.

Et selon le média français, le joueur privilégierait un départ vers la Premier League, et à Everton. Les Toffees sont entraînés par Carlo Ancelotti et Rabiot serait intéressé par des retrouvailles avec l'un des premiers entraîneurs qui a cru en lui au PSG lorsqu'il était jeune.