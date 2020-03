Une nouvelle blessure pour Hugo Lloris

Victime d'un problème à l'aine, le portier français a été obligé de déclarer forfait pour le match de Premier League contre Wolverhampton ce dimanche dans le cadre de la 28e journée.

Pour l'instant, la durée de l'indisponibilité du capitaine de l'équipe de France, remplacé par Paulo Gazzaniga, n'a pas été communiquée.

Les plus populaires

Lloris, qui s'était déjà blessé il y a quelques mois, n'a participé qu'à 11 matchs de Premier League, cette saison.

TEAM NEWS: Hugo Lloris misses out this afternoon with a groin injury. #THFC #COYS pic.twitter.com/dakMv6OWDo