Une nouvelle compétition européenne, douze clubs en seraient à l'initiative

Le football européen est-il en train de connaître un tournant de son histoire ? Si les informations de 'Sky News' se confirment, la réponse pourrait être oui.

En effet, d'après le média britannique, Liverpool et Manchester United pousseraient pour la création d'une nouvelle compétition européenne, une Premier League européenne qui serait composée de 18 équipes dont 5 clubs anglais. Le format étudié est celui d'un championnat en 34 journées qui se clôturera par une phase finale entre les meilleures équipes, un play-off à l'américaine.

Proposée pour 2022, la compétition viendrait remplacer l'actuelle Ligue des champions, reste à savoir ce qu'il adviendra des autres équipes, habituelles participantes de la LDC. Les clubs européens "moins prestigieux" devraient sans doute se retrouver dans un brassage entre la Ligue des Champions et l'Europa League.

Encore très brumeux pour le moment, toujours est-il que 12 clubs européens seraient intéressés par le projet. Outre Liverpool et United, c'est sans grande surprise le Big Six anglais que l'on retrouve derrière le projet, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester City. Toutefois, un de ces 5 clubs ne pourra participer, puisqu'une règle déjà établie, limiterait à 5 le nombre de participants par pays.

En Espagne, le Barça et l'Atlético de Madrid ont également donné leur accord. Le Real Madrid est lui aussi en faveur du projet, Florentino Pérez aurait même évoqué l'idée depuis plusieurs années.

Les trois autres équipes en présence derrière la proposition sont le Bayern Munich, la Juventus de Turin et le Paris Saint-Germain.

Un premier investisseur à hauteur de 5 milliards d'euros.

Toujours selon la même source, la FIFA serait partante alors que l'UEFA (organisateur de la LDC) et son président Alexander Ceferin, restent plus que perplexe quant au projet, le suisse aurait même qualifié l'idée de "posture égoïste qui ruinera le football". la FIFA se serait toutefois déjà mis à la recherche de sponsors.

D'après 'Sky News', la plus grande banque américaine, JP Morgan soutiendrait le projet et serait prêt à y investir 5 milliards de dollars. L'ombre américaine planerait donc au-dessus du projet, un projet initié par deux clubs dont les propriétaires sont américains, en plus de baser le format de la compétition sur le modèle états-unien.

Reste à savoir si le projet en question sera approuvé par l'UEFA, un projet qui pourrait venir bouleverser les deux campagnes européennes en place depuis plusieurs années.