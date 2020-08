Une offre de 80 millions d'euros pour Chilwell ?

Après Hakim Ziyech, Timo Werner, et peut-être Kai Havertz, Chelsea cherche encore des renforts, notamment pour sa défense et pour le poste de gardien de but.

Et parmi ses cibles se trouve le défenseur international anglais Ben Chilwell, auteur d'une remarquable saison sous les couleurs de Leicester en Premier League 2019-20 (33 matchs, 3 buts, 4 passes décisives).

Néanmoins, ce ne sera pas facile de recruter le défenseur, dont le prix aurait été fixé à 80 millions d'euros par les Foxes. Mais selon le 'Times', ce prix ne ferait pas froid aux yeux des Blues.

Le média anglais rapporte que les négociations iraient bon train entre Blues et Foxes qui seraient proches de trouver un accord pour le défenseur. Chelsea pourrait donc mettre 80 millions d'euros sur le joueur des Three Lions.