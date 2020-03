Une offre en or de la Juventus pour Zidane ?

Pourtant encore en course dans toutes les compétitions, Maurizio Sarri n'a plus sa place sur le banc de la Juve. C'est en tout cas ce que confirment les rumeurs qui placent plusieurs noms sur le banc turinois pour la saison prochaine. Et un de ces entraineurs serait Zinedine Zidane.

Le 'Daily Mail' rapporte ce samedi que la Juventus aurait proposé un salaire de 8 millions d'euros annuels à Zizou sur 3 ans, pour devenir le prochain entraineur des bianconeri. Du côté de Madrid, les rumeurs annoncent que Zidane serait en désaccord avec une partie de son vestiaire...

L'intéressé a répondu à ces allégations ce jour, lors de la conférence de presse précédant le match du Real Madrid contre le Bétis, dimanche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été clair à ce sujet.

"Non, je n’ai pas reçu d’appel. Ni de la Juventus, ni de la sélection française", a assuré le coach madrilène devant les médias. "Je suis à Madrid et c’est une joie. Ils ne m’ont pas contacté et je ne sais rien. Beaucoup de choses sont dites à l’extérieur."