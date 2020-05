Une pépite de Dortmund aurait prolongé jusqu'en 2023

Dortmund parie sur les jeunes talents. Le club allemand a déjà réussi le gros coup du mercato hivernal en recrutant Haaland, un jeune attaquant qui n'a pas mis longtemps à montrer ce qu'il vaut parmi les grands.

Mais l'attaquant norvégien n'est pas le seul espoir de l'écurie allemande. Un milieu de terrain de 17 ans qui a déjà fait ses preuves en équipe première et qui a joué aux côtés de Haaland aurait prolongé avec le club.

Il s'agit de Giovanni Reyna, un Américain qui est promis à un avenir brillant dans le football. Il a déjà marqué neuf buts et deux passes décisives avec les U19 et l'équipe première.

Dortmund en est conscient du talent du joueur et selon 'Kicker'', le club aurait déjà blindé le joueur jusqu'en 2023, avec un nouveau contrat et une augmentation de salaire.

Reyna a déjà eu le temps de faire ses débuts en Ligue des champions et de marquer un but, alors qu'il détient déjà le record du plus jeune Américain à jouer en Bundesliga.