Une porte de sortie pour Paulo Dybala ?

C'est certainement la pire saison de sa carrière, Paulo Dybala pourrait ne plus porter le maillot de la Juventus la saison prochaine. Auteur de 11 matches, pour 2 buts et 2 passes décisives puis barré par les blessures et le COVID-19, Dybala se retrouve dos au mur pour le mercato estival.

Pavel Nedved, directeur sportif de la Vieille Dame, a donné une interview pour 'DAZN', expliquant qu'il pourrait réflechir à se séparer de son attaquant : "Il nous a manqué tout le long de la saison. Je crois qu'il n'a pas joué plus de 800 minutes au total, ce qui est très peu pour un joueur de ce calibre. Sa présence nous aurait garanti plusieurs phases offensives dans le jeu. Il lui reste un an de contrat avec nous et je n'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Il est clair que la Juventus va prendre position et même étudier les offres qui arriveront lors du mercato."

Une annonce choc de la part de Pavel Nedved qui ouvre clairement la porte à Paulo Dybala. Reste à savoir où ira l'argentin...