La malédiction européenne de la Juve s'abat sur Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est vu pour beaucoup comme le grand maître de la Ligue des champions, celui qui a battu de nombreux records et qui s'est toujours montré inspiré par la compétition européenne tout au long de sa carrière.

Mais, depuis son départ du Real Madrid en 2018, Cristiano Ronaldo n'a plus touché à la Coupe aux Grandes Oreilles. C'était pourtant et ironiquement en partie pour cela que la Juventus avait recruté le Portugais, pour soulever un trophée qui se refusait au club transalpin depuis 1996.

Sauf que le quintuple Ballon d'Or n'a pas suffi pour briser la malédiction turinoise en Europe pour le moment, et Cristiano Ronaldo et son équipe ont enchaîné trois éliminations avant même d'atteindre le dernier carré depuis l'arrivée de l'attaquant.

La première, en 2019, c'était contre l'Ajax Amsterdam en quarts de finale. Après avoir brillamment qualifié son équipe pour les quarts en humiliant l'Atlético Madrid à lui tout seul, CR7 ne pouvait rien faire pour son équipe contre l'Ajax Amsterdam au tour suivant.

La saison passée, c'est la surprise lyonnaise qui a éliminé la Juventus sans même laissé à Cristiano Ronaldo de vivre un Final 8 sur ses terres natales, à Lisbonne. Cette année, c'est Porto qui a mis fin au rêve de l'équipe d'Andrea Pirlo.

Pire encore, contrairement aux deux dernières années, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions ne fut que l'ombre de lui-même contre Porto. S'il a délivré une passe décisive pour Federico Chiesa, l'ancien joueur du Real Madrid a livré une bien terne performance hier soir.

Le bilan est lourd pour Cristiano Ronaldo cette saison dans sa compétition "favorite". Ses 4 buts en phase de groupes sont tombés dans l'oubli, et la Juventus n'a plus qu'à tourner la page et se concentrer sur un Scudetto qui semble pour l'instant lui filer lui aussi entre les doigts.