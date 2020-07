Une saison de 72 minutes

Le FC Barcelone a surpris en recrutant Matheus Fernandes sur le mercato hivernal. Le milieu de terrain brésilien, provenant de Palmeiras, a directement été prêté à Valladolid.

Il s'agissait de l'une des recrues surprises de Valladolid pour la seconde partie de saison, tout comme un certain Hatem ben Arfa. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Valladolid n'a pas eu de chance.

En six mois de prêt, Matheus Fernandes a commencé par avoir des problèmes de papiers. Et quand il a enfin pu régler ces problèmes, l'état d'urgence et l'arrêt des compétitions ont été annoncés.

La Liga est aujourd'hui de retour, et Matheus a enfin pour faire ses débuts. Néanmoins, le jeune défenseur a tout de même été contraint de rester isolé après avoir été testé positif au Covid-19.

Le joueur a participé à un match, contre l'Atlético Madrid. Un total de 72 minutes. Cependant, il est difficile de l'imaginer rejouer cette saison, lui qui a subi une lésion musculaire à la cuisse et qui devrait manquer les quatre prochaines rencontres.

Face à cette hypothèse, le jeune joueur brésilien pourrait être disponible pour les deux dernières journées, mais l'équipe de Valladolid pourrait décider de ne pas prendre de risques le concernant. Des débuts à oublier.