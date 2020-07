Une semaine de repos pour le Barça avant la Ligue des champions

Le Barça a terminé la Liga dimanche dernier par une victoire (0-5) contre Alavés et il tente déjà de passer la page après avoir été détrôné par son rival. Après une séance de récupération ce lundi, Quique Setién a décidé de donner une semaine de repos à ses joueurs, selon 'Marca'.

Les membres de l'équipe ne devront pas reprendre l'entraînement avant mardi prochain, date à laquelle ils doivent commencer à préparer le retour à la Ligue des champions.

Pendant ce temps, les culés devront se déconnecter et oublier leur fin de saison en Liga.

Leo Messi a été particulièrement critique après la défaite contre Osasuna. "J’avais déjà dit il y a quelques temps que si on continuait à jouer comme ça, ce serait très difficile de gagner la Ligue des champions, avait déclaré l'Argentin. Nous avons vu que ça ne suffisait même pas pour gagner la Liga. Et si on veut gagner la Ligue des champions, il va falloir changer beaucoup de choses car sinon le match contre Naples, on va le perdre aussi."

Le Barça affrontera les Pertenopei au Camp Nou le 8 août. Le match aller s'était terminé sur un match nul (1-1).