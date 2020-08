Une victoire en Cup sauverait la saison d'Arsenal pour Lacazette

Alexandre Lacazette a exprimé sa conviction qu'un triomphe en finale de la FA Cup contre Chelsea sauverait la saison d'Arsenal, qui a terminé sa dernière saison en Premier League en huitième position, ce qui représente la pire performance du club en 25 ans.

Unai Emery a été licencié en novembre après avoir connu une série de sept matches sans victoire, et les Gunners se sont tournés vers l'ancien capitaine du club, Mikel Arteta, pour stabiliser le navire.

Depuis, l'Espagnol a réussi à dissiper la morosité qui régnait autour de l'Emirates Stadium, avec deux récentes victoires sur Liverpool et Manchester City, qui témoignent de la progression de l'équipe.

Arsenal n'a infligé aux champions de Jurgen Klopp que leur troisième défaite de la saison, avant d'éliminer City de la FA Cup par une victoire 2-0 à Wembley, grâce à un superbe doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Arteta emmènera son équipe au même endroit pour la finale ce samedi, où elle affrontera le Chelsea de Frank Lampard.

Les Gunners peuvent encore se qualifier pour la Ligue Europa s'ils remportent la compétition pour une 14e fois, un record, et Lacazette est prêt à tout pour offrir le trophée à des supporters en mal de succès après 12 mois de turbulences.

"Nous sommes très heureux car nous savons que nous pouvons sauver notre saison avec un trophée, ce qui signifierait beaucoup pour nous et les fans", a déclaré le jjoueur de 29 ans aux journalistes avant la finale de ce week-end.

"En championnat, nous avons terminé en mauvaise posture, nous avons perdu contre l'Olympiacos au début de la Ligue Europa (en seizièmes, ndlr), nous avons donc manqué quelques-uns de nos objectifs. C'est pourquoi je dis que cela sauverait notre saison."

Lacazette a ajouté que le football européen était crucial pour Arsenal afin d'attirer de nouveaux joueurs cet été : "Je suis venu à Arsenal pour gagner des trophées. Oui, c'est vraiment frustrant, mais cela fait partie du football.

"Rien n'est jamais facile et c'est pourquoi j'aime ce sport, car on peut en tirer des leçons et devenir un homme avec ce genre d'expériences. Mais évidemment, à la fin, vous êtes un peu déçu. Alors vous passez à la saison suivante pour changer cela et atteindre vos objectifs. Cette fois-ci, c'est un grand match pour moi et pour Arsenal.

"Nous savons qu'Arsenal est l'équipe qui a le plus gagné cette coupe, donc même si les fans ne sont pas dans le stade, nous savons qu'ils nous suivront partout dans le monde.

"Le football européen est vraiment important. Il va apporter de l'argent au club pour l'avenir. Les joueurs qui ont beaucoup d'ambitions veulent jouer en Europe et je pense qu'il sera plus facile de faire signer de nouveaux joueurs et de garder tous les joueurs du groupe avec l'Europa League."