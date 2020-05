Une vidÃ©o tournÃ©e dans les vestiaires du Herta Berlin fait polÃ©mique en Allemagne

Le joueur du Hertha Berlin Salomon Kalou risque quelques ennuis à la suite d’une vidéo publiée sur Facebook, lundi.

L'attaquant ivoirien s'est en effet filmé au cœur du vestiaire du Hertha, entouré de plusieurs coéquipiers, sans respect aucun des consignes de distanciation sociale mises en place par le gouvernement.

On y aperçoit le joueur de 34 ans serrer la main de ses coéquipiers et des employés du club, mais également se rendre dans la salle du médecin du club pour y filmer son partenaire Jordan Torunarigha en pleine séance de dépistage du Covid-19.

Cette vidéo dévoile aussi comment les joueurs du Hertha se plaignent de la perte d’une partie de leur salaire en raison de la crise du coronavirus.

Hier das Video von #Kalou aus dem Facebook Livestream: #Hertha #Bundesliga



"They took eleven percent" "Why are they f**ing with us?" pic.twitter.com/ezM0kEgeSJ