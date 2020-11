"United a besoin de quatre joueurs comme Fernandes"

Dans un entretien pour 'Stadium Astro', l'ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, a exprimé son admiration pour l'international portugais, Bruno Fernandes. Il explique également que la formation d'Ole Gunnar Solskjaer devrait avoir plus de personnalite et de caractère dans le jeu. Enfin le fraçais a évoqué le mercato qu'il juge raté des mancuniens.

"Tous les regards sont portés sur Ole Gunnar Solskjaer. Mais il faut aussi regarder le recrutement. Quelques nouvelles recrues comme Fred, vous pouvez voir la qualité mais il ne fera pas la différence. Une recrue comme Fernandes en revanche, on en a besoin de quatre comme lui. Ce n’est qu’à ce prix que l’équipe pourra concourir pour les objectifs qu’elle vise et c'est ce qui manque. Vous devez connaître la mentalité des nouveaux joueurs. Je veux des joueurs qui veulent gagner la Ligue des champions et remporter de gros trophées. C'est ce qu'il faut"