United a fait une offre pour Arturo Vidal

Le journal 'Express' a rapporté jeudi dernier qu'en Premier League, on rêve aussi Del King Arturo. Plus précisement, Manchester United qui serait heureux d'avoir le joueur blaugrana.

Les médias ont déclaré que les Red Devils ont fait une offre pour le Chilien, mais qu'ils sont conscients qu'il préférerait jouer pour l'Inter Milan, le club le mieux placé dans la course.

'CalcioMercato" a fait écho à ces rumeurs et est allé plus loin en déclarant que l'offre de Manchester United ne satisfaisait pas Arturo Vidal, de sorte qu'à Old Trafford, ils devront oublier le joueur du Barça.

Vidal est l'un des footballeurs qui a de grandes chances de quitter le Camp Nou cet été, pour redresser l'économie et aussi parce que son contrat se termine en 2021.