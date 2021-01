Bruno Fernandes doit gagner des titres

Bruno Fernandes a été averti qu'il ne sert à rien d'être le meilleur joueur si vous ne gagnez pas de trophées à Manchester United. L'auteur de cette remarque n'est autre que Dwight Yorke, ancien buteur du club et vainqueur de la C1 en 1999. L'ex-attaquant affirme que le Portugais a besoin de trophées pour gagner en considération.

Pourtant, il ne fait aucun doute que le talentueux joueur de 26 ans est devenu l’un des artistes les plus reconnus de la Premier League. En 12 mois à Old Trafford, Burno Fernandes, arrivé en provenance du Sporting Lisbonne, a contribué à un renversement de fortune pour United que peu de gens auraient pu prédire.

"Ce qu'il a apporté à l'équipe est sans égal"

Compatriote emblématique Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes n'échappe pas aux comparaisons indirectes. Sauf que contrairement à l'époque de CRY, United a eu un problème avec les demi-finales ces derniers temps et Yorke admet qu'ils doivent dépasser ce stade pour que Fernandes s'assoie aux côtés des meilleurs.

"Il est venu et a vraiment soulevé l'équipe de manière vraiment massive. Ole [Gunnar Solskjaer] mérite beaucoup de crédit pour avoir reconnu un tel joueur. Ce qu'il a apporté à l'équipe est sans égal. Il a été constant et est un artiste vedette semaine après semaine, il a mobilisé l'équipe et leur a donné une énergie qui manquait plus tôt dans la saison. Il est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs là-bas, sinon le meilleur joueur à l’heure actuelle, mais il ne sert à rien d’être le meilleur joueur si vous ne gagnez pas des choses à Manchester United. Vous serez toujours jugé par le fait que vous avez gagné des choses", a-t-il prévenu dans des propos accordés à 'Sky Sports'.

"Ils se sont qualifiés pour trois demi-finales la saison dernière et ils sont arrivés à une autre demi-finale cette année et n'ont pas franchi la ligne d'arrivée. Le temps presse donc en termes de trophées et en termes de résultats. Ce n'est pas très souvent que vous atteignez ce genre de positions et il doit maintenant les convertir en trophées - ce seront les prochaines étapes (...) Chaque fan de Manchester United chantera avec beaucoup de joie. Ce n'est pas quelque chose que nous avons pu faire ces derniers temps, c'est donc un très bon moment pour le club de football et les fans du monde entier", a ensuite ajouté Yorke, qui se félicite de ce retour au premier plan.