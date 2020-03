United fait tomber le Derby de Rooney en huit minutes

Manchester United a eu du mal à se mettre dans le match lors de sa visite chez le Derby County pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre.

Cependant, après une demi-heure de jeu, c'est Luke Shaw qui a réussi à ouvrir le score contre les joueurs de Wayne Rooney. Une volée excellente de la part du défenseur latéral.

Odion Ighalo fut le second buteur de la soirée. Le joueur international nigérian a trouvé le ballon dans la surface et l'a envoyé au fond des filets. C'est d'ailleurs aussi lui qui a inscrit le troisième but en seconde période.

L'ancien joueur de Grenade a déjà inscrit trois buts sous les couleurs de Manchester United. Une bonne recrue pour l'attaque de l'équipe de Solskjaer.