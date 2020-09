United pense toujours à Sancho

À Old Trafford, on rêve toujours de Sancho. D'ailleurs le club mancunien veut négocier directement avec le joueur pensant qu'il sera plus facile de l'enrôler.

'Manchester Evening News' affirme que malgré les réponses négatives du Borussia au sujet de Jadon Sancho, les Red Devils pensent pouvoir s'attacher les services du joueur en vue de la saison 2020-2021.

Le fait est que Solskjaer le veut déjà. Il aimerait ne pas deovir attendre l'été prochain pour pouvoir compter sur Sancho.

À Dortmund, on souhaite toutefois retenir le prodige anglais, d'ailleurs une proposition de prolongation est en train d'être étudiée.

Jadon Sancho de son côté serait ravi d'évoluer sous les couleurs de United.