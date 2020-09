Manchester United piste Jovic

À Old Trafford, on attend un attaquant et parmi les joueurs pistés, il y a Luka Jovic comme l'indique 'AS'. En effet, le joueur madrilène plait au 'Red Devils' et notamment à Solskjaer.

L'idée est d'amener de la concurrence en attaque, une attaque occupée par Marcus Rashford et Anthony Martial.

D'après le quotidien espagnol, le club anglais aurait appelé à le Real Madrid pour sonder le joueur et pour évoquer un prêt.

Cependant, l'attaquant serbe est aussi suivi par la Roma et l'Inter. Une des autres options de Manchester mène à Edinson Cavani.