United pourrait ne pas prolonger Paul Pogba

Manchester United est en colère contre Mino Raiola. L'agent, selon le club, a ouvert les portes d'un départ à son joueur, ce qui n'a pas plu à la direction du club anglais, qui pourrait ne pas prolonger le champion du monde français.

C'est ce qu'affirme le 'Manchester Evening News'. Cela pourrait être une bonne chose pour le Real Madrid, qui suit la piste du Français depuis plusieurs années.

Alors qu'il ne resterait plus qu'un an de contrat à Pogba, les Red Devils pourraient être obligés de négocier et de baisser le prix de la Pioche, sans quoi il pourrait partir libre quelques mois plus tard;

Cette saison, Paul Pogba a enchaîné les blessures et n'a pas pu aider ses coéquipiers sur le terrain, lui qui n'a joué que huit matches, pour deux petites passes décisives.