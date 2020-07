United prolonge les prêts d'Alexis Sanchez et Smalling

Les contrats d'Alexis Sanchez et de Chris Smalling ont pris fin le 30 juin. Mais, finalement, ils pourront terminer la Serie A avec leurs clubs respectifs.

United a confirmé qu'ils ont décidé de prolonger les contrats d'Alexis Sanchez et de Chris Smalling.

Toutefois, ils ne pourront pas jouer la Ligue Europa en août. Ils devront retourner en Angleterre pour decider de leur avenir.

