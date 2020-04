"United est le club idÃ©al pour James"

Faustino Asprilla a offert sa vision de l'avenir de James Rodriguez. Il semble qu'il ne va pas continuer à Madrid. Il est lié à Manchester United.

"United est un bon club pour James, ils n'ont pas gagné de titres depuis un certain temps et ils prévoient de former une bonne équipe pour la saison prochaine. Ils ont de bons joueurs, il y a l'Espagnol Juan Mata, il a le style parfait pour jouer aux côtés de James. En fait, il est plus dynamique, a plus de punch, pourrait tranquillement réussir dans cette équipe", a déclaré l'ancien attaquant colombien

"James doit aller là où il sera titulaire, là où l'entraîneur le demande, là où il veut, et non pas là où le président fait des caprices. Avec son football, il peut jouer n'importe où", a-t-il déclaré à 'Blu Radio'.

James Rodriguez n'a joué que 13 matches jusqu'à présent en raison de ses pépins physiques et les décisions techniques de Zinedine Zidane. Chaque jour, il devient plus clair qu'il ne restera pas à Madrid.